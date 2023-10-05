Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.407,52 %0,89
        DOLAR 27,5704 %0,01
        EURO 29,0504 %0,17
        ALTIN 1.614,99 %0,09
        FAİZ 23,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,73 %0,53
        BITCOIN 27.593,00 %-0,24
        GBP/TRY 33,5029 %0,03
        EUR/USD 1,0511 %0,06
        BRENT 85,91 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 2.640,47 %0,09
        Haberler Ekonomi Borsa Meka Beton talep toplama başladı! Meka Beton (MEKAG) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var ve kaç lot verir? - Borsa Haberleri

        Meka Beton talep toplama başladı! MEKAG hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var kaç lot verir?

        Meka Beton talep toplama işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından başladı. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG toplamda 16.900.000 lotunu satışa çıkarıyor. Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL'ye çıkarmayı hedefliyor. MEKAG bist kodlu şirketin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte Meka Beton halka arza ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken talep toplama işlemleri başladı. MEKAG bist kodlu halka arz talep toplama işlemleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Meka Beton'un halka arz açıklığı yüzde 27.04 olarak belirlendi. İşte Meka Beton (MEKAG) halka arz detayları...

        • 2

          MEKA HALKA ARZ OLUYOR!

          Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

        • 3

          MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

          Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.

        • 4

          MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SAATLERİ

          Meka Beton Santralleri halka arzına saat 10.30 ila 13.00 arasında katılım gösterilmesi gerekiyor.

        • 5

          MEKA BETON HALKA ARZI NASIL ALINIR?

          Meka Beton halka arzına katılım göstermeniz için hisse alır gibi başvuru yapmanız gerekmektedir.

        • 6

          MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

          Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

        • 7

          MEKA BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Meka Beton katılım endeksine uygundur.

        • 8

          MEKA BETON DÜŞEBİLECEK OLASI PAY MİKTARI

          Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

          1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

          2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

          2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

          3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

          3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Habertürk Anasayfa