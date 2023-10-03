Meka Beton halka arz oluyor. 'MEKAG' hisse adıyla Yıldız Pazar'ında işlem görecek Meka Beton'un halka arz büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olarak belirtildi. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Meka Beton halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri...