Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.523,47 %0,43
        DOLAR 27,5002 %0,10
        EURO 28,8708 %0,17
        ALTIN 1.614,84 %0,10
        FAİZ 24,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,69 %0,58
        BITCOIN 27.580,00 %-0,94
        GBP/TRY 33,2563 %0,01
        EUR/USD 1,0486 %0,09
        BRENT 90,78 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 2.640,26 %0,10
        Haberler Ekonomi Borsa Meka Beton halka arz ne zaman? 2023 Meka Beton kaç lot verir, halka arz hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar?

        Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve makine imalatı yapan Meka Beton halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Meka Beton halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı ise yüzde 27,04 olduğu belirtildi. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte 'MEKAG' hisse adıyla BİST 100 Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Meka Beton'un halka arzını onayladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Meka Beton halka arzında; talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım miktarları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Meka Beton halka arz tarihleri...

        • 2

          MEKA HALKA ARZ OLUYOR!

          Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

        • 3

          MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

          Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.

        • 4

          MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

          Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

        • 5

          MEKA BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Meka Beton katılım endeksine uygundur.

        • 6

          MEKA BETON DÜŞEBİLECEK OLASI PAY MİKTARI

          Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

          1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

          2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

          2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

          3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

          3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        Habertürk Anasayfa