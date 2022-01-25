Mehmetçikten -39 derecede vatan görevi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya sitesi Twitter hesabından 7 metre kar kalınlığı ve eksi 39 dereceye ulaşan soğukta nöbet tutan Mehmetçiklerin videosunu paylaştı. Videoda Mehmetçiklerin zor şartlara rağmen vatan görevine devam ettiği görülüyor.

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