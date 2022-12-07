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Mehmetçik Vakfı'ndan teşekkür
Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde sahnede ve televizyon programlarında giydiği kostümlerini, geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak üzere satışa çıkarmıştı. Kostümlerin ilk etabından elde edilen gelir, geçtiğimiz hafta Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı. Mehmetçik Vakfı, Ersoy'a teşekkür plaketi takdim etti
Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde sahnede ve televizyon programlarında giydiği kostümlerini, geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak üzere satışa çıkarmıştı.
Kostümlerin ilk etabından elde edilen gelir, geçtiğimiz hafta Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı. Mehmetçik Vakfı, dün Muazzez Ersoy'a teşekkür plaketi takdim etti.
Mehmetçik Vakfı adına Muazzez Ersoy'un plaketini Mehmetçik Vakfı Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Süleyman Çakır takdim etti.
"BU KIYMETLİ ARMAĞANI ALMAK BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"
Ersoy duygularını, "Ne mutlu bana. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sevgili komutanım, çok teşekkür ederim. Bu kıymetli armağanı almak benim için büyük bir gurur. Birlikte el ele vererek bir çok acıyı birlikte dindirmek için hep birlikte olalım" sözleriyle dile getirdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Mehmetçik Vakfı'ndan Muazzez Ersoy'a teşekkür - Magazin haberleri/mehmetcik-vakfi-ndan-muazzez-ersoy-a-tesekkur-magazin-haberleri-3545343-magazin
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