Mehmetçik'ten 23 Nisan'da doğan ikizlere sürpriz doğum günü pastası - ERZURUM

AA

.İl Jandarma Komutanlığı ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan ancak 23 Nisan 2014 tarihinde dünyaya gelen Melisa ve Mustafa Akgün'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle sürpriz yapmayı kararlaştırdı.Bu çerçevede ekip araçlarını kırmızı ve beyaz renkli balonların yanı sıra Türk bayrakları ile süsleyen Mehmetçik, Akgün kardeşlerin şehrin Uzundere ilçesi Çamlıyamaç Mahallesi'ndeki evlerine gitti.İkizler ve ailelerinin haberi olmadan evlerinin kapılarını çalan Mehmetçik, kapıyı açan çocuklara mumlarla süslü pasta ile oyuncak jandarma aracı ve oyuncak bebek verdi. İkizlerin hem doğum günleri hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlandı.Mehmetçiğin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayıp mutlu olan çocuklarla anne Nevin Akgün de mutluluklarını askerlerle paylaştı.Ekip araçlarının siren lambalarının bulunduğu bölüme "Sevgili çocuklar 23 Nisan Bayramı'nız kutlu olsun." yazıldığı görüldü.Jandarma ekipleri de ayrıca araçları ile kırsal kesimdeki mahallerde dolaşarak vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.