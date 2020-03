Mehmetçik ilkokul öğrencisinin davetini kırmadı - HATAY

AA

Öğrencinin mektubundan:- "Siz olmasaydınız ben bu kadar güvende olamazdım. Keşke sizin yanınıza gelip suyunuzu taşısaydım. Bu küçük yüreğimle size destek olmak isterdim. Siz vatanımın yürekli koruyucularısınız"- Altınözü Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Demiröz:- "Vatanperver duyguları bu yaşta çocuklarımızın barındırıyor olması bizleri çok mutlu etti. Mektubunda özellikle 'askerlerimizin beni ziyaret etmesini isterdim' sözünü okuyunca biz de koşa koşa buraya geldik" Hatay'da yaşayan ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Melek Güngör, mektup göndererek okuluna davet ettiği Mehmetçiğin sürpriz ziyaretiyle büyük mutluluk yaşadı.Altınözü ilçesindeki Yarseli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Güngör, sınıf arkadaşlarıyla Afrin'de görev alan Türk askerlerine mektup gönderdi.Mektubunda Türk askerine sevgisini dile getiren Güngör, Mehmetçiğe okullarını ziyaret etmesinden duyacağı mutluluğu aktardı.Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güngör'ün isteğini yerine getirerek okula ziyaret gerçekleştirdi.Elinde çiçeklerle askerleri kapıda karşılayan Güngör, onlarla derse katılıp jandarma trafik aracıyla okulun bahçesinde tur attı.Mehmetçiği asker selamıyla uğurlayan öğrenci, davetine karşılık bulduğu için sevinç yaşadı.- "Koşa koşa buraya geldik"Altınözü İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Demiröz, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Melek'in davetine karşılık vermekten mutluluk duyduklarını anlattı.Melek'in yazdığı "Beni ziyaret ederseniz çok mutlu olurum" sözlerine kayıtsız kalmak istemediklerini ifade eden Demiröz, şöyle devam etti:"Biz bu dileğini yerine getirmek için Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bugün burada çocuklarımızı ziyaret etmek istedik. Özellikle Melek kızımızın mektubunda belirttiği dileği yerine getirmek istedik. Onun kalbinden geçeni yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Mektubu okuduğumuzda gerçekten duygulanmamak elde değil. Mektubunda dile getirdiği sözler çok içten. Vatanperver duyguları bu yaşta çocuklarımızın barındırıyor olması bizleri çok mutlu etti. Mektubunda özellikle 'askerlerimizin beni ziyaret etmesini isterdim' sözünü okuyunca biz de koşa koşa buraya geldik."- Büyüyünce asker veya polis olmak istiyorGüngör ise annesinin her zaman Türk askerinin kahramanlığını kendisine anlattığını söyledi.Askerlere diğer arkadaşları gibi mektup yazdığını ifade eden Güngör, "Mektubumda onları çok sevdiğimi söyleyip beni ziyarete gelmelerini istedim. Büyüyünce ben de asker veya polis olmak istiyorum." dedi.Melek Güngör'ün annesi Fatma Güngör ise kızına hep askerlerin onları ve vatanı korumak için ne gibi güçlüklerle mücadele ettiğini anlattığını dile getirdi.Kızının da anlattıklarından etkilendiğini belirten Güngör, "Mektubu yazarken çok duygulandı. Onları davet etti hatta 'anne gerçekten gelirler mi?' diye sordu, ben de 'inanırsan geleceklerdir' dedim. Her gün sormaya başladı, 'anne gelecekler mi, mektubumu aldılar mı?' diye. Sonra geleceklerini duyunca çok sevindi. Hastaydı, şurubunu bir kaşık veriyordum, 'anne iki kaşık ver, asker ağabeylerim beni görmeye geliyor, hasta görmesinler, üzülürler' diyordu." ifadesini kullandı.Anne Güngör, Mehmetçiğe kızının isteğini geri çevirmeyip onu mutlu ettikleri için teşekkür etti.- Öğrencinin mektubuMelek Güngör, mektubunda şunları kaydetti:"Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Siz olmasaydınız ben bu kadar güvende olamazdım. Keşke sizin yanınıza gelip suyunuzu taşısaydım. Bu küçük yüreğimle size destek olmak isterdim. Siz vatanımın yürekli koruyucularısınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bu cesaretli yüreğiniz oldukça bu vatanı kimse bölemez. Ben sizin için her zaman dua ediyorum. Annem der ki 'küçük çocukların dualarını Allah kabul edermiş', zaferle döneceğinize yürekten inanıyorum. Çünkü Türkler yenilmez, destanlar yazar. Bayrağımızı göklerde dalgalandır Mehmetçiğim. Ben gururluyum, sizin gibi abilerim var. Zaferle dönüp benim ziyaretime gelmenizi isterdim. Sizi çok seviyorum, sizi Allah'a emanet ediyorum."