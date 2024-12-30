Mehmetçik'e mektupla, bere ve atkı gönderdiler | Son dakika haberleri

Mehmetçik'e mektupla, bere ve atkı gönderdiler | Son dakika haberleri

Kırşehir'de, Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Mehmetçik için mektup yazarak resim çizdi.

Öğrenciler, hazırladıkları atkı ve berelerle mektupları İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevlilere teslim etti.

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Burada mektuplarını okuyan öğrenciler, ezberledikleri bazı şiirleri de asker ağabeylerine seslendirdi.

Türk bayraklarıyla hediye paketi yapılan mektuplar ve ürünler, Suriye'de görev yapan güvenlik güçlerine gönderildi.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.