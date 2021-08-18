Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda "Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri yer aldı.

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