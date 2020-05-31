Mehmetçik, "Barış Pınarı" bölgesinde halkın temiz su ihtiyacını gidermek için çalışıyor

"Allouk Su Tesisi"nden istifade eden Tel Tamir ve Haseke’de yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın temiz su ihtiyacının kesintiye uğramaması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin Mart 2020'den itibaren bakım ve onarım faaliyetleri sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı" bölgesinde bulunan ve Haseke'nin ihtiyacını karşılayan "Allouk Su Tesisi"nin bakımının yapıldığı belirtildi.
- Bölge halkının temiz su ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor
"Barış Pınarı Harekatı" bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilen, Haseke ve kırsal kesimlerine su sağlayan Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için bölgedeki Türk askerleri tarafından onarım faaliyeti başlatıldı ve tesis Kasım 2019'da kullanılır hale getirildi.
Ancak Barış Pınarı bölgesinin güneyinde bulunan ve PKK/YPG kontrolündeki Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden sağlanan enerjinin terör örgütü tarafından kasıtlı olarak kesilmesi nedeniyle elektriğe ihtiyaç duyan su tesisleri yeterli seviyede çalıştırılamadı.
Sık sık kesilen elektrik nedeniyle başta Allouk Su Tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel-Abyad'daki su kuyularının tam kapasiteyle çalışması engellendi, bölgede su sorunu baş gösterdi.
Rusya ile kurulan temas sonucu Tel-Abyad ile Resulayn'daki elektrik hatları ve trafo merkezlerinin büyük bir kısmı TSK personeli tarafından onarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!