12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmetçiğin merhameti yürek ısıttı - EDİRNE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sığınmacıların havadan görüntüleri- Jandarmanın sığınmacılara yardım etmesi
Mehmetçiğin merhameti yürek ısıttı- Sığınmacılar, 2 haftadır Yunanistan sınır kapısında bekliyor- Üzerlerine gaz bombaları atan mermi sıkan AB üyesi Yunanistan'ın tavrına karşı sığınmacılar Türk tarafında şefkat görüyor- Yemek sırasında sıkılan bir sığınmacı çocukla Mehmetçiğin oyunlar oynaması görenleri duygulandırdıEDİRNE (AA) - Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 14. gününde sürüyor.Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor.Yunanistan'a geçişlerde özellikle nehir hattından devam ediyor. Akşam saatlerini bekleyen sığınmacılar, sınır köylerinde belirledikleri alanlarda geçişlerini sürdürüyor.Yunanistan'ın geri itme olaylarına karşı özel harekat polislerinin 24 saat esaslı ise hem kara hem nehirden devriyeleri sürüyor.- Pazarkule'deki bekleyişSığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.Sınırına siper kazıp mevzi oluşturan Yunan sınır güçleri Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekmeye başladı. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.- Türk merhametiBurada kalanların Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi organizasyonu ile sığınmacıların ihtiyaçları karşılanıyor.Sığınmacılara üç öğün yemek veriliyor.Yemek sırasında sıkılan çocuklarla Mehmetçik ilgileniyor.Yine sırada sıkılan 2-3 yaşlarında bir sığınmacı çocuğu fark eden Mehmetçiğin çocuğa sevgi göstermesi, onunla ilgilenmesi yürekleri ısıttı.Düzeni sağlamakla görevli Mehmetçik, sıkılan çocuğu fark edip onunla sohbet edip, oyunlar oynadı.Mehmetçik, yemek sırası gelen annesine daha sonra çocuğu teslim etti.
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