Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı

AA

Erzincan'da yaşayan Selahattin Ayhan, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kaleme aldığı "Bahar Kalkanı" adlı şiirini pankarta bastırarak evinin balkonuna astı.

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak istediğini belirten Ayhan, farklı bir çalışmaya imza attı.

Devlet, bayrak ve askere olan aşkını şiire döken Selahattin Ayhan, kaleme aldığı şiirin basılı olduğu pankart ile Türk bayrağını evinin balkonuna astı.

Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca şehitler veren Mehmetçiğin Anadolu toprağını vatan kıldığını söyledi.

Şehitlerden kalan vatanı sonsuza kadar korumaya kararlı olduklarını ve bunun için yemin ettiklerini ifade eden Selahattin Ayhan, şöyle konuştu:

"Bahar Kalkanı Harekatı, gerekli ve bölgedeki emperyalist güçlerin oyunlarını bozmaya yönelik bir harekattır. 'Orada ne işimiz var' sorusunun, gereksiz, lüzumsuz ve bu harekatın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik söylemler olduğunu düşünüyorum. Bu şiiri, harekata destek amacıyla yazdım. 'Bahar Kalkanı' ismini verdiğimi bu şiirimi halkımıza duyurmak amacıyla balkonuma astım. Ordumuzun arkasındayız, yanındayız ve bu desteğimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz."