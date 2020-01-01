01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Metin Türker Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel Karabük’ün Karabükspor için elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, “Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız; kim varsa üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz her zaman Karabük sevdası için buradayız. Başka bir derdimiz yok. Koltuk bizim için önemli değil. Yeni bir oluşum olursa oluşan yeni oluşumun yanında olacağız. Böyle bir oluşum varsa da bize duyursunlar. Şehrin önde gelenleri ‘Biz Karabükspor’a el atıyoruz. Sizi istemiyoruz ya da sizler de olun’ desin. Biz maddi manevi Karabükspor için her zaman yanlarındayız. Lütfen bize çamur atmasınlar. Attıkları çamurlar ellerinde kalıyor. Kendilerini lekeliyorlar” dedi.
“FIRSATI DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"
Kardemir Karabükspor’un sıkıntılar içerisinde olduğunu ve günden güne kötüye gittiğini ifade eden Yüksel, “Ayın 4'ünde transfer dönemi açılıyor. Eğer bir fırsat varsa bu fırsatı bir an önce değerlendirmemiz lazım. Biz yine söylüyoruz kim gelmek istiyorsa Mehmet Yüksel ve yönetimini istemiyorsa biz bırakmaya hazırız. Bize çok kısa zamanda gelecek teklifleri önersinler. Kongre kararı mı almamızı istiyorlar, ne istiyorlarsa büyüklerimiz söylesin biz de ona göre hareket edelim” diye konuştu.
İş adamı Şefik Dizdar ile Karabükspor’un durumu hakkında görüşme yaptığını kaydeden Yüksel, “Sağ olsun o da ilgilendi. Şefik Dizdar ve oluşum olaylarından haberim var. O da ‘Ben şehrin ileri gelenleri ile görüşürüm. Ona göre ortaya ne çıkacak bakarım’ dedi. Şefik Amca sağ olsun 30-32 gündür mücadele ediyor. Şehrin ileri gelenleri ile görüşüyor. Birebir de herkes tamam diyor. Karabükspor için biz elimizden geleni yaparız diyorlar. Fakat bir araya gelip bir karar alamadılar şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla. Farklı bir karar varsa bilmiyorum. Benim gördüğüm olayı Şefik Dizdar üstüne bırakıp diğerlerinin kenara çekiliyorlar gibi görüyorum” şeklinde konuştu.
Vergi ve SSK borcundan dolayı transfer açmak kurumalara dilekçe verilip verilmediğinin sorulması üzerine “Bizim tarafımızdan verilmiş bir dilekçe yoktur” dedi.
Başkan Yüksel, Kardemir Karabükspor’un muhasebe kayıtlarında toplamda 200 milyon TL borcu olduğunu söyledi.
Kardemir Karabükspor’un Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Tabak’ın kongre kararı almaları gerektiğini dile getirmesi üzerine Başkan Yüksel, kendisinin yerine gelecek olan kişinin olması gerektiğini rahatsız olanların da yönetimden istifa etmesini istedi.
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