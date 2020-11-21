Mehmet Yılmaz Ak Ramo'da!

Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO’nun kadrosuna bu haftaki yeni bölümde Mehmet Yılmaz Ak dahil oluyor.

GİZLİ BİR EFENDİ: MAZHAR!

Ramo ve Cihangir’in savaşında beklenmedik yeni bir cephe açılıyor: Mazhar. Cihangir’in bükemeyeceği bileklerden biri olan Mazhar’ın bir diğer özelliği ise gizliliği. Üstelik Cihangir’le arasında başka bir savaş da var.