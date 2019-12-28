Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Keyifli bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını belirten Alp, "Keyifli bir ilk yarı geçirdik. İnşallah ikinci yarı da bunun üstüne performans koyarak daha iyi bir yerde bitiririz. Son 9 sezonun en iyi ilk yarısı diyebilirim; 32 puan. En son 2011'de bu puanı toplamıştı Trabzonspor; 'demek ki bir şampiyonlu daha geliyor' diyebiliriz" dedi.

Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile ilgili transfer soru üzerine Alp, "Ndiaye listemizde olan bir oyuncu. Görüştük, hepsi bir süreç tabiî ki. O süreç sürüyor. Bizim transfer yapmamız için bütçe yaratmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncuda bilindiği gibi bir tane boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız" diye konuştu.

Ünal Karaman'ın maçtan önce istifasını yönetime sunduğu iddialarına ilişkin konuşan Alp, böyle bir iddianın doğru olmadığını, böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

"TRABZONSPOR, BÜTÇESİNİN DIŞINA ÇIKAMAZ"

İç transferle ilgili görüşmeleri aktaran Alp, "Sosa ve Novak'la görüştük. İkisine de Trabzonspor'un şartlarına ilişkin taleplerimizi ilettik. Görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla ilgili aramızda bir problem kalmadı gibi. Menajerlerin bazı istekleri var. Az önce de söyledim; bütçe, bütçe bütçe. Trabzonspor, bütçesinin dışına çıkamaz. Bu kim olursa olsun, nasıl olursa olsun. Onlar bir fiyat söylediler, biz bir fiyat söyledik. Çok acele edeceğimiz bir şey yok. Neticede bu ikisi de mayıs sonuna kadar bizim futbolcumuz. İkisi de Trabzonspor onlarla devam etme yönündeki iradesini bayan etti. Onlar da bizimle yola devam etmek istediklerini söylediler. Hadi olsunla, transfer yapılmıyor. Hepimiz istiyoruz ama şartlar da var. Şartları uydurduğumuz zaman olacak işte. İki oyuncumuz da bir problem yok" ifadelerinde bulundu.

Alp, maçta sakatlanan kaleci Uğurcan'ın ayağında burkulma olduğunu da söyledi.