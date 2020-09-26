Mehmet Yiğit Alp, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım oyunun her geçen gün daha iyi oturduğunu belirten Alp, "Yavaş yavaş istediğimiz seviyelere çıkacağız. Yeni oyuncuların takıma alışması, takımın bir arada oynamaya alışması, hocanın sistemine oyun sağlanması; bunlar kolay, bir anda olacak şeyler değil. Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. Taraftarımız, biz, takımdaki oyuncular sabredecek ve takım istediği seviyeye gelecek" dedi.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden yeni transfer Afobe hakkında da konuşan Alp, "Zaten santrafor olarak aldık. Beklentimiz gol atması ve beklentileri karşılıyor. Sörloth ile karşılaştırmadan ziyade hepsi kendi tarzında değişik futbolcular. Ama istediğimiz performansı vereceğini gösterdi" diye konuştu.

Transfer çalışmalarını da hafta başına kadar sonuçlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Alp, "Pazartesi, salı gününe kadar transferleri bitirmek istiyoruz. İnşallah sonuçlandırırız. Trondsen´in sözleşmesini dondurma planımız var. Çünkü bu sene gelmesi çok zor. Guilherme´ye takım bulmasını söyledik ve izin verdik. Şu anda şehir dışında takım arayışını sürdürüyor. İnşallah bu hafta sonuçlandırır. Hosseini ile ilgili bir tasarrufumuz yok, gelen teklifte yok. Takımımızın oyuncusu, kendisinden en iyi performansı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.