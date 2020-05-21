Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve basketbol sevgisini anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunulan durumu değerlendiren Umut, tahsil hayatıyla ilgili de konuştu. Umut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Depresif mod derler ya, o modda gezdim. Rekabet, adrenalin ortamına çok alıştık. Yaz tatillerinde biraz uzaklaşmak güzel oluyor ama geri ne zaman döneceğini bilememek çok yordu. Bir de antrenman nasıl yapayım. Çok mu yükleneyim, az mı yapayım, bunun da çatışmasını yaşadım. Yürütmesi zor bir süreçti"
"Hukuk okuyorum ama sınavlara giremiyorum, sınav döneminde kampta oluyorum. 3. sınıfta 4. senem olacak, onu bir aşamıyorum"
"BASKETBOLU İZLEMEYE IVERSON'LA BAŞLADIM"
"Basketbolu gerçekten izlemeye Allen Iverson ile başladım. Her şeyiyle mükemmeldi, üstüne Beşiktaş'a geldi, inanılmaz mutlu olmuştum. Eski dönemi ile yeni dönemi çok alakalı değildi ama izlemiş olduk. 2. değişilmez oyuncum da LeBron. Neredeyse onunla büyüdüm. Cleveland şampiyon olduğunda, bir Clevelandlı gibi sevindiğimi söyleyebilirim. Geçen sene ABD'ye gitmiştim ve Golden State maçını canlı izledim, onlar başka bir şey oynuyor. Gösteri anlamında, atmosfer anlamında, oyuncuların kalitesi anlamında çok farklı. Hayalimde bu sene Lakers finale kalsın da, LeBron'u finalde gidip izleyeyim vardı ama bu süreç girdi araya"
"BASKETBOL, FUTBOLDAN DAHA HEYECANLI"
"Basketbolu futboldan daha heyecanlı görüyorum. Futboldaki gol mantığını düşünürsek, sayısız gol oluyor. Daha kolay gibi duruyor ama basketbolda 10 dakikanın içinde neler yaşandığını oynayanlara sormak lazım"
"Haaland belki daha büyük bir kulübe gitse, beklentinin altında kalacaktı. Avrupa'da 18 yaşında fiziksel olarak çok hazır geliyor oyuncular. Bizde 18 yaşında A takıma gelen oyuncular çok eksik geliyor. Norveç'ten çıkmış, Avusturya Ligi'nde oynamış ama o noktaya gelebiliyor. Biraz burada gerideyiz, her seferinde neden olmuyor demek, kötülemek istemiyorum ama hep içlenen tarafta olmak zorunda kalıyoruz"
"Enes Ünal'ın bir röportajını okudum, Kolarov ile bir mücadeleye girmiş, ikisi de birbirine vurmuş ama bir şey olmamış, idman devam etmiş. Bizde 17-18 yaşında bizim büyüklerden birine vursam, büyük mevzu olabilirdi. O psikolojide de değiliz. Vurmaktan kastım sakatlığa neden olmak değil ama işin içinde mücadele olduğu için, ondan kaçmamak lazım"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!