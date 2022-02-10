Mehmet Uçum'un acı günü

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, ağabeyi Yakup Uçum'un acı haberini sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Uçum, şöyle yazdı: "Bir gün haber gelir vefat etti diye, düşünürsün; kardeşindi, yaşça büyüğün abindi, yoklarsın kendini çok da fazla anı yokmuş hayatınızda. Hep elin üstünde oldu ama ses olmadı aranızda. Ah Yakup ah keşke o dediğimde gelseydin de bir nebze merhem olurdu ayrılığımıza. Mekanın Cennet Olsun."