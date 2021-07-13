Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Mehmet Topal, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, “Birkaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı. Sonu olumlu bitti. Burada olduğum için de çok mutlu ve gururluyum. İnşallah elimizden geldiğince güzel ve büyük hizmetler verip camiamıza layık olmaya çalışırız.” dedi.

"SERGEN HOCA BENİ İSTEMİŞTİ"

Transferi hakkında konuşan Milli futbolcu, “Dürüst olmak gerekirse, Başakşehir’de oynadığım süreçte Sergen hocam beni istemişti ancak kısmet olmamıştı. Sağ olsun hocamın bu transferde çok büyük emeği var. Buradan çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Konuştuktan, görüştükten sonra her şey çok olumlu geçti. Camiamıza layık olmak ve beklentileri karşılamak istiyorum.” sözlerini kullandı.

Sergen Yalçın'a hayran olduğunu belirten Mehmet Topal, şunları söyledi:

“Dün kendimi duygusal açıdan çok tuhaf hissettim. Sergen hocanın çok büyük hayranlarından biriydim. Bunu sadece burada değil, bulunduğum ortamlarda ve geçmiş yıllarda yaptığım röportajlarda da söyledim. Onun hocalığımı yapması beni çok duygulandırdı ve etkiledi.”

"BEŞİKTAŞ, HAK ETTİĞİ BİR ŞAMPİYONLUK ALDI"

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda elde ettiği şampiyonluk üzerine konuşan Milli futbolcu, şu sözleri kullandı:

“Geçen sene herkesin ortak söylemi vardı. Kısıtlı kadro var diyorlardı ama takım arkadaşlarım bunu hiç göstermedi. Kısıtlı olduğunu düşünmüyorum. Mükemmel mücadele ettiler. Bence Beşiktaş, hak ettiği bir şampiyonluk aldı.

Takım olarak çok zorlu bir sezon geçireceğimizi takım arkadaşlarıma da iletmeye, aktarmaya çalışıyorum. Tüm rakiplerimiz, şampiyonu yenmek için ekstra mücadele edecekler. Ligde, Şampiyonlar Ligi’nde ve kupa maçlarında çok daha güçlü olmak zorundayız. Eğer bunu başarabilirsek, sezon sonu ipi göğüsleyen taraf olacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli, kariyerli, karakterli oyuncular var. Sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde takımımızı temsil ederiz.”

"JOSEF'LE KARDEŞ GİBİYİZ"

Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'la forma rekabetine gireceği hatırlatılan Mehmet Topal, “Josef’le kardeş gibiyiz diyebilirim. Mükemmel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Mükemmel bir bağımız var. Fenerbahçe’de de öyleydi, burada da öyle. Benim hayatımda ender oyunculardan biri diyebilirim. Atiba’yı uzun yıllardır tanıyorum. Defalarca rakip olarak oynadık. Her zaman birbirimize saygılı olduk. Mükemmel karakterde bir insan. Rekabet her zaman önemlidir. Oyuncuların performansını en üste çekmek için faktördür. Biz burada bir aileyiz ve mükemmel bir aile ortamı var.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Futbolcular olarak her zaman taraftarımızı arkamızda görmek isteriz. Beşiktaş taraftarını da anlatmaya gerek yok. Dünya çapında bir namları var. Çılgın bir taraftara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onlar bizim ekstra gücümüz olacaktır. İnşallah bizler de onlara başarılar, kupalar armağan etmek istiyoruz.”