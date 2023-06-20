Bir dönem İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'da forma giyen eski milli futbolcu, tatil için gittiği İspanya'da eski kulübünü ziyaret etti. Valencia'nın daveti üzerine ailesiyle birlikte İspanya'ya giden milli futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerinde birçok rekorlar kıran ve Süper Lig'de 3 büyük kulüpte forma giyen Mehmet Topal, Valencia kulübünün sosyal medyasına İspanyolca yaptığı açıklamalarda, "Valencia benim için ikinci bir ev gibi. Dört ya da beş gün boyunca buraya tatile geldim. Ne zaman buraya gelsem, birçok arkadaşım var. Stoke City'ye karşı ilk golümü hatırlıyorum, ne harika bir goldü" şeklinde konuştu.