Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, hedeflerinin yurt dışı olduğunu belirtirken Beşiktaş iddiaları için ise şu açıklamaları yaptı: "Biz bugüne kadar transfer çalışması yapmadık dün akşama kadar. Ben bugün itibarıyla çalışmalara başlıyorum. Kontratımızdan da feragat edip böyle bir karar aldık. Transfer çalışmalarına başladık. Önceliğimiz yurt dışı. Daha önce Ali Koç ve yönetime durumu anlattık. Ortak bir noktada buluştuk. Kendilerine teşekkür ediyorum bizi kırmadıkları için. Bizim daha önce kimseyle görüşmemiz olmadı. Şu ana kadar bu durumu kimseyle paylaşmadık. Beşiktaş’tan herhangi bir teklif gelmedi.”