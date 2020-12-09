"İnsanlar bunları yaşamaktan bıktı ve artık bir şeyler yapılması gerekiyordu. Oynamama kararını verdik ve gurur duyduk. Çünkü bunun gibi şeylerin üzerini kapatarak yapılanların normal olduğuna inandırıyoruz. Hayır! Sonrasında yeniden futbola döndük ve bunu da çok iyi yaptık. Kazandığımız için mutluyuz."