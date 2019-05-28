Mehmet Topal'dan sert açıklama

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli futbolcu, tarafından yapıldığı iddia edilen basın açıklamasının bazı medya organlarında yer almasının kendisini üzdüğünü belirtti.
Yoğun ve yorucu bir sezonun son maçına huzur ve büyük bir inançla çıktığını vurgulayan Mehmet, şunları aktardı:
"Bir kısım taraftarımızın psikolojik yorgunluk sonrası tarafıma gösterdikleri tepki ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı. Yaşanan olayın ardından 'takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık' gibi söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim. Kırgınlıklar kızgınlıklar yaşanır ve bunlar insana özgü yaşanması gereken duygulardır. Bazen kırgın, bazen mutlu olmak insanın doğasında var. Anlık yaşanan duygu değişimleri ile hareket edecek kadar düşüncesiz olmadım."
Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algının, yapanların istediği şekilde sonlanmayacağını vurgulayan Mehmet, "Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum 'gidiyorum vefasızlığa tahammül edemem' vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
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