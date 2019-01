Mehmet Topal: "Camiayı birleştiren hocamız geldi"

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de futbolcu Mehmet Topal basın toplantısı düzenledi. Devre arası kampına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Topal, “Ersun hoca çok yüklemelerle başladı. Takım halinde de bütün oyuncular elimizden geldiğince antrenmanlara karşılık vermeye çalışıyoruz. İnşallah burada yaptığımız antrenmanların faydasını görüp ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanırız” dedi.



Ersun Yanal'ın camiayı çok iyi tanıyan ve birleştiren hoca olduğunu anlatan Topal, “Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Oyuncuları çok iyi tanıyan ve ne istediğini yüzüne söyleyen bir hoca. Sıralama olarak kabullenebilecek bir durumun içerisinde değiliz performans olarak. Bizim gibi büyük bir camiada şu durumda olmak hiç mi hiç yakışmıyor. Özür dilemek fayda etmiyor ama bütün taraftarlardan özür dileriz. Sürekli bu durumda olduğumuz halde bizi destekliyorlar. Aslında bunların çok iyi bir bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu durumdaki bir takıma destek vermek çok kolay rastlanır bir durum değil. Camia açısından farklı bir ikinci yarı olacak bizim için. İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi sahaya koyup, bu durumunun içinden çıkmak istiyoruz” diye konuştu.



“EN GÜZEL TECRÜBE YAŞANILARAK EDİLEN TECRÜBEDİR”



Takımda sezon başında çok yenilikler olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, “Ben her zaman bunu söylemişimdir. Böyle yenilikler içerisinde zaman zaman acı çekeceğimiz zamanlar olacaktır. Yaşadığımız hatalardan ders çıkarmış durumdayız. Bunları da yaşamamız gerekiyormuş. Yanlışları da doğruları da biliyoruz. Bunları gördük yaşadık. En güzel tecrübe yaşanılarak edilen tecrübedir. Şu an geçmişle yaşamamız gerekiyor. Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu hatalara düşmeyip takımı en üst sıralara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.



AATIF, DİRAR VE VOLKAN...



Takımda affedilen futbolcular hakkında konuşan Topal, şunları söyledi:

“Bazı sebep ve yanlışlardan dolayı bu duruma düştük. Aatif’a, Dirar’a ve Volkan’a baktığımız zaman hepsi kariyerli büyük oyuncular. Takıma dönmeleri bizim için olumlu oldu ve enerji geldi. Kenetlenmiş durumdayız. Onlar da en kısa zamanda performanslarını en üst düzeye çekip takıma faydalı olacaktır. Onların dönmesi ayrı bir mutluluk oldu.”



"Rekabetin olması takım açısından olumlu olacaktır" diyen Mehmet Topal, “Rekabet her zaman başarıyı getirir. Oynamayan oyuncu mutlu değildir. İkinci yarı böyle bir lüksümüz yok kim oynamamış kim oynamış önemi yok. Kimin oynadığı önemi yok. Önemli olan başarılarımız” şeklinde konuştu.



“ERSUN HOCA NE İSTEDİĞİNİ YÜZÜNE SÖYLER”



Yaptıkları hataları toplum içinde konuşmadıklarını söyleyen Topal, sözlerine şöyle devam etti:

“Ersun hoca oyuncudan ne istediğini yüzüne karşı söyler. Oyuncusuna verdiği öz güven bence onun için en önemli unsurlardan bir tanesi. Eğer bir sorun varsa gelir suratınıza söyler, memnunsa da söyler. Antrenmanda çalışmayan oyuncuyu hiçbir zaman istemez. Herkes onun için eşittir. Zaten bu tarz çalışıldıktan sonra ister istemez başarı gelecektir. Yaptığımız hataların farkındayız ama bazı şeyleri toplum önünde söyleyemiyoruz.”



“SADIK BİZE GELİRSE BÜYÜK KATKI SAĞLAR”



Sadık Çiftpınar ile ilgili resmi açıklama olmadığı için yanlış bir şey söylemek istemediğini anlatan Mehmet Topal, “Bu sene ligde en beğendiğin defans oyuncularından bir tanesi. Çok yetenekli ve çok hızlı. Sahada her şeyini veren bir oyuncu. Eğer tamamen olursa imzalar atılırsa çok sevinirim. Gelirse inşallah hayırlı olur ve bize büyük katkılar sağlar. Başarılı olmasını isterim” dedi.



VAR sistemi ile alakalı bir soruya cevap veren Mehmet Topal, “VAR sisteminin dezavantajları var. Gol attıktan sonra sevinsem mi sevinmesem mi diye iki defa düşünüyorsunuz. Ben VAR sistemiyle ilgili düşüncem bence çok olumlu. Geçmişte en ufak hatalardan kaçırılan şampiyonluklar ve küme düşmeler var. Bunun önüne geçtiğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.