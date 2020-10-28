Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.