HABERTURK.COM

Yurt içi ve yurt dışında pek çok kuruluşta ekonomist olarak görev alan Mehmet Şimşek "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Sizler için "Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte Mehmet Şimşek biyografisi...

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.

Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram