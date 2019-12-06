06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı seçiminden önce Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı için anlaştıklarını ancak Ağaoğlu'nun çeşitli nedenlerden dolayı başkan olamayacağını öğrendiğini kaydetti. Sepil, bu süreçte kulüp başkanlarından gelen talep üzerine başkanlığı kabul ettiğini aktardı.
Başkanlığa seçildikten sonra Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yönetim kurulu toplantısına katıldığını ve bütün sorunları anlattığını belirten Sepil, şöyle konuştu:
"Şu anda ortada bir realite var. Türk futbolu biraz hırçın günler yaşıyor. Kolay değil, maçların sonuçlarından eskisinden daha fazla etkilendiğimiz süreçler. Birinci görevim, bu 18 takımı bir arada tutup, ortak bir Kulüpler Birliği görüntüsünü koruyabilmek. Biliyorsunuz takımlardan biri katılmadı, bu öyle olmuyor. Kulüpler Birliğinin ortak bir gücünün olması gerekiyor."
Türk futbolunda Kulüpler Birliği olarak fazla yaptırım güçlerinin olmadığını, bu nedenle gerçekleştirmek istediklerini TFF ile çalışarak yapacaklarını kaydeden Sepil, yeni yürürlüğe giren kanunla kulüplerin vergi yükünün arttığını söyledi.
YENİ LİSANS TALİMATI SÜRECİ
Sepil, bu kanunun yeni oyuncularla alakalı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eski futbolcularla ilgili olmamasını temin ettik torba yasa geçerken. Önümüzde yine Türk futbolunu çok ilgilendiren, çok önemli bir süreç geliyor. Yeni lisans talimatı süreci, kulüplerin harcamalarına ve transferlere limitlerin konulması. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, federasyonla ve kulüplerle yakın bir çalışma oluyor. Bu tabii çok önemli bir süreç olacak. Bunun gibi bir sürü konu var."
Süper Lig kulüplerinin menfaatlerini en iyi şekilde korumak için çalışacaklarını aktaran Sepil, "Türk futbolunda esas sorun yapısal. Yapısal değişiklikler yapılmadan bütün bunların düzelmesi mümkün değil. Bununla ilgili Ankara'da vergi yasası sırasında yaptığım görüşmelerde herkesin bu yapısal değişmeleri tartışmaya hazır olduğunu gördüm." diye konuştu.
Sepil, bu konunun sadece TFF ve Kulüpler Birliğinin çözeceği bir sorun olmadığını, bu doğrultuda Kulüpler Birliği olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceklerini belirterek, "Futbolu şu anki durumundan daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.
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