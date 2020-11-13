Süper Lig'de hükmen yenilgi gündemde

Türkiye Kupası'nda koronavirüs vaka sayısı nedeniyle maça çıkamayan takımlar hükmen mağlup sayılıyor. Konu Süper Lig açısından da ele alınmaya başlandı...
Türkiye Kupası maçlarında uygulanan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin, Süper Lig'de de uygulanması konusu bu hafta gündeme getirildi.
Konu hakkında TRT Spor'a açıklama yapan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil "Çarşamba günü yaptığımız toplantı, yayıncı kuruluşla anlaşma ile ilgiliydi. Bu toplantı öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir, beni arayarak konuyu açtı ve toplantıda kulüp başkanlarıyla konuyu paylaşmamı istedi. Mevcut kurallar içinde, bir takımda belli bir sayıda Kovid-19'a yakalanmayan futbolcu kalırsa, maçlar erteleniyor. Bildiğim kadarıyla koronavirüs yüzünden ertelenen maç sayısı çok az. O maçlar da önümüzdeki haftalarda oynanacak ve bunun planlaması yapıldı. Endişe şu, bu kuralın 24 Ocak'ta biten ilk yarıdan önce uygulanması söz konusu değil. TFF de yeni bir kuralın ikinci yarı için uygulanabileceğini söyledi. Ancak ikinci yarı başında kural değişebilir. Aralık ayının ortasından itibaren inanılmaz bir maç trafiği var. Hafta aralarının çok önemli bölümünde zaten mevcut lig maçları var. İkinci yarı Avrupa kupası, Türkiye Kupası derken, söz konusu bir maçın oynanmama durumunda koyulabilecek tarihler belli ve zor bir durum oluşturuyor." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mehmet Sepil, "TFF 'Burada ne yapabiliriz?' dedi. Kupa statüsünde olduğu gibi maçın oynanmadığı durumda, oynamayan takımı hükmen mağlup etmek... En sert opsiyon var. Bunun Süper Lig kulüpleri tarafından görüşülmesini ve dikkate alınmasını istedi. Çok kısa oldu, 2-3 dakika konuşuldu. TFF'nin dediğinde bir mantık var ama bu bıçak sırtı. Bu kararı iyi irdelemek gerekir. Kulüpler önce kendi arasında teknik heyetiyle, yönetimiyle konuyu görüşecek. Sonrasında TFF ile konuşacağız. Henüz bir karar alınmadı, bu konu sadece görüşüldü" ifadelerini kullandı.
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