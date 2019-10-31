Göztepe’de bu hafta başında istifa eden Teknik Direktör Tamer Tuna’nın ayrılığı ile ilgili Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil bir açıklama yayınladı. Başkan Sepil, yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi Teknik Direktörümüz Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Kendisinin istifa ettiği bu süreç benim Kasımpaşa maçının ardından medya ile paylaştığım demecimden sonra oluştu. Kendisi bu konuda rahatsızlığını belirten bir mesaj attı ben de kendisini arayıp konuştum. Ben demecimde sadece hocamıza değil aynı zamanda o maçta kötü yönetim gösteren hakeme ve onunla beraber kötü bir performans gösteren oyuncularımıza ve teknik kadromuza yönelik açıklamada bulunmuştum. Dolayısı ile bunu yapmanın Göztepe Spor Kulübü Başkanı'nın görevi olduğuna inanıyorum. 9 maçlık süreçte puan olarak da oyun olarak da 1-2 maç haricinde beklentilerimizin oldukça altında kaldık. Sadece beklentilerin altında kalmanın dışında da çok zor bir maç trafiğine giriyoruz. Dolayısıyla herkesi uyarmak istemiştim. Kendisi istifa etmek istedi, biz de istifasını kabul ettik. Kendisine bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum” dedi.

BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Sepil, Göztepe’ye gelen bütün teknik direktörlerin koşarak, gönülden isteyerek geldiklerini belirterek, “Tamer hocam da yine 2. döneminde aynı şekilde geldi bana. Kendisi ile ofisimde yaptığım konuşmada Göztepe'nin o anki kadrosunun kendisi için son derece yeterli olduğunu ve hatta 1-2 takviye ile önümüzdeki sezon (2019/2020) bizim çok rahat Avrupa kupalarına gidebilecek bir ekip kuracağımızı söyledi; ben de aynı kanıdaydım. Dolayısıyla, bu şekilde hocamızla anlaşma imzaladık; fakat gerek geçen sezon ki 11 maçta gerekse bu sezon ki 9 maçta Tamer hocanın da benim de beklentilerimiz şu anki performansımızın çok daha üzerindeydi ama bunu başaramadık” şeklinde konuştu.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Trabzonspor maçına antrenör Suat Arıcan ile çıkacaklarını belirten Sepil, son olarak şöyle devam etti:

"Bu arada yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Her zaman olduğu gibi Göztepe'de çalışmak isteyen yerli ve yabancı bir çok teknik direktör bizimle temasa geçiyor. Bu isimlerin içinden Göztepe için en doğrusu olduğuna inandığımız teknik direktör ile en kısa süre içinde anlaşmayı umut ediyoruz."