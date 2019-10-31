31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göztepe’de bu hafta başında istifa eden Teknik Direktör Tamer Tuna’nın ayrılığı ile ilgili Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil bir açıklama yayınladı. Başkan Sepil, yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi Teknik Direktörümüz Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Kendisinin istifa ettiği bu süreç benim Kasımpaşa maçının ardından medya ile paylaştığım demecimden sonra oluştu. Kendisi bu konuda rahatsızlığını belirten bir mesaj attı ben de kendisini arayıp konuştum. Ben demecimde sadece hocamıza değil aynı zamanda o maçta kötü yönetim gösteren hakeme ve onunla beraber kötü bir performans gösteren oyuncularımıza ve teknik kadromuza yönelik açıklamada bulunmuştum. Dolayısı ile bunu yapmanın Göztepe Spor Kulübü Başkanı'nın görevi olduğuna inanıyorum. 9 maçlık süreçte puan olarak da oyun olarak da 1-2 maç haricinde beklentilerimizin oldukça altında kaldık. Sadece beklentilerin altında kalmanın dışında da çok zor bir maç trafiğine giriyoruz. Dolayısıyla herkesi uyarmak istemiştim. Kendisi istifa etmek istedi, biz de istifasını kabul ettik. Kendisine bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum” dedi.
BEKLENTİLER KARŞILANMADI
Sepil, Göztepe’ye gelen bütün teknik direktörlerin koşarak, gönülden isteyerek geldiklerini belirterek, “Tamer hocam da yine 2. döneminde aynı şekilde geldi bana. Kendisi ile ofisimde yaptığım konuşmada Göztepe'nin o anki kadrosunun kendisi için son derece yeterli olduğunu ve hatta 1-2 takviye ile önümüzdeki sezon (2019/2020) bizim çok rahat Avrupa kupalarına gidebilecek bir ekip kuracağımızı söyledi; ben de aynı kanıdaydım. Dolayısıyla, bu şekilde hocamızla anlaşma imzaladık; fakat gerek geçen sezon ki 11 maçta gerekse bu sezon ki 9 maçta Tamer hocanın da benim de beklentilerimiz şu anki performansımızın çok daha üzerindeydi ama bunu başaramadık” şeklinde konuştu.
ARAYIŞ SÜRÜYOR
Trabzonspor maçına antrenör Suat Arıcan ile çıkacaklarını belirten Sepil, son olarak şöyle devam etti:
"Bu arada yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Her zaman olduğu gibi Göztepe'de çalışmak isteyen yerli ve yabancı bir çok teknik direktör bizimle temasa geçiyor. Bu isimlerin içinden Göztepe için en doğrusu olduğuna inandığımız teknik direktör ile en kısa süre içinde anlaşmayı umut ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!