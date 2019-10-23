23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü başkanlığını bırakmasının ardından yeni bir başkan seçimi için kısa süre içinde genel kurulun toplanacağını kaydetti.
Bu süreçte birçok kulüp başkanından vakıf başkanı olması konusunda telefon aldığını belirten Sepil, şöyle konuştu:
"Dün de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile telefonda konuştuk. Kendisi benim başkan olmam konusunda öneride bulundu. Ben de kendisinin Kulüpler Birliği Başkanı olmasının daha doğru olacağını, başkan olursa her türlü konuda yardım edeceğimi söyledim. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da başkan olmasının ardından başarılı bir tablo çizdi. Finansal olarak bir yapılanmaya girdi ve bunu sportif başarıya da dönüştürdü."
Sepil, Türk futbolunun önünde halledilmesi gereken birçok sorunun olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"UEFA'nın belirlediği finansal fair play kriterleri çerçevesinde bunun yapılandırılması yapıldı, yeni kararlar alındı. Bunların takip edilmesi ve bu konuların yürütülmesi gerekiyor. Kulüplerin gelirleri her sene döviz bazında azalıyor. Bununla ilgili sorun çözülmüş gözükse de önümüzdeki senelerin sorunları var. Kulüpler birliğine seçeceğimiz kuvveti bir ekip gerekiyor. Başkanlığa aday olmayacağım, benim adayım Ahmet Ağaoğlu'dur. Bazı kulüp başkanlarıyla da görüştüm, bana hak verdiler. Bana 'başkan ol' dediler ama Ağaoğlu'nun başkanlığının daha doğru bir yapı olduğunu izah ettim."
Kulüpler Birliği Vakfının tüm Süper Lig ekiplerinin katılması gerektiğini kaydeden Sepil, "Bu gerçekleşmezse istediğimiz güçlü yönetimi çıkaramayız. Bu dönemde eski yaşananlarının unutulup, vakfın tüm kulüplerin temsil edildiği bir yapıya kavuşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!