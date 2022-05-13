Sepil, kulüp başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra kulübün devri süreciyle ilgili Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, eskiden beri Göztepeli olduğunu, bunun da devam edeceğini söyledi.

Kulüp başkanlığı görevinden ayrılmayı daha önce planladığını ancak bunu mart ayında açıkladığını aktaran Sepil, bundan önce kulüp hisselerinin devri için özellikle Avrupa ve ABD'den görüştükleri çeşitli fonlardan Danimarkalı bir fonla ilerleme kaydettiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlattı.

Sepil, tüm fonların tekliflerinin birbirine benzediğini ancak Süper Lig'in düşen yayın gelirinin fonların karar verme sürecini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yayın ihalesinde geçen sene verilen TL bazında bile altında bir paraya yeni anlaşma olacak. Bu Süper Lig kulüpleri için çok büyük bir darbe olacak ama iyi haber şu. Ben yayın komisyonundaydım. Yayın ihalesini sonuçlandıramadık çünkü kulüpleri tatmin edecek bir teklif gelmedi. O yüzden mevcut yayıncıyla kontratını 1 veya 2 yıl uzatma süreci görüşülüyor. İhale sonuçlanması söz konusu değil. İhale başarısız olarak bitirilmesi kararı alındı komisyon tarafından ama Türk futbolu yayıncısız kalmasın diye, 5 senelik sözleşmesi bitmiş yayıncı kuruluşla şu anda görüşme halindeler bugünlerde de bitmesini bekliyoruz."

"ABRAMOVICH BALONU ÇIKTI"

Mart ayındaki ayrılma kararının ardından Türk yatırımcıların Göztepe'ye ilgisinin olduğunu kaydeden Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada bir Abramovich balonu çıktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biri, bir şey diyor, herkes inanıyor. Olayın ilk çıkışı İngiliz gazeteleri. O gazeteleri dikkatle okursanız, orada niyet okuyor, 'Abramovich ben Göztepe'yi alacağım' demiyor. Abramovich Chelsea'yi bıraktı, Türkiye'ye gitti, o zaman Göztepe'yi alır. Abramovich o dönemde Türkiye'de uzun zaman geçiriyordu ama amacı Göztepe'yi almak değildi. Ukrayna ile Rusya savaşında arabulucu olarak kullanılıyordu, o yüzden Türkiye'deydi."

Sepil, Roman Abramovich'i sadece İngiltere'de Chelsea maçlarına gittiğinde gördüğünü belirterek, "Bir-iki kez elini sıktım o kadar. Hiçbir zaman görmedim bu süreç içinde. Abramovich'ten ne telefon aldım, ne Abramovich'i gördüm." dedi.

Göztepe'yi borçsuz olarak devredeceğini aktaran Sepil, şöyle konuştu:

"Bitmiş bir süreç yok ama çok kısa zamanda bitirilmesi gereken bir süreç var. Önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçı var, cumartesi günü oynuyoruz, saat 19.00'da. Cumartesi günü bizim ligimiz bitiyor, ondan sonra bizim bu devir işini çok hızlı şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Sepil, Göztepeliliğini futbol dışındaki amatör branşlarda sürdürmek istediğini belirterek, "Devir olmama ihtimalini düşünmek bile istemiyorum, olacağına eminim. Mevcut şartlardaki en iyisini, benim kriterlerim çok yüksek. Gelecek hafta yeni yönetim kurulu başkanımız Murat Yazıcı ve yönetim kurulunu toplantıya çağıracağım. Onlarla durumu değerlendireceğiz, kötümser değilim, devir olmama senaryosunu düşünmek bile istemiyorum. Futbolda kesinlikle kalmak niyetinde değilim." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKAN ADAYLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığının söz konusu olmadığını kaydeden Sepil, "Şu an Türkiye'de futbolun sil baştan yapılması gerekiyor. TFF, Kulüpler Birliği... Spor yasası çok çok iyi bir başlangıç ama içinde bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. İspanya'da bile 6 kere değişmiş. Kulüpler Birliği Başkanı seçildiğimde de ABD'deydim. Zaman zaman federasyon başkanlığı için ismimiz geçiyor. Benim birinci önceliğim Göztepe'dir. Benim futbolda olmamın sebebi Göztepe." diye konuştu.

Sepil, sarı-kırmızılı kulübe harcadığı para için pişman olmadığını belirterek, "Türkiye’de cebinden benim kadar para veren kişi açık ara Ali Koç’tur." dedi.

Göztepe olarak ligden düşmenin kaldırılması için başvurmayacaklarını kaydeden Sepil, Süper Lig'in daha izlenebilir hale gelmesi için lig statüsünde çeşitli değişiklikler yapılabileceğini sözlerine ekledi.