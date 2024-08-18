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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Mehmet Sepil'den açıklama: "Göztepe'nin hakkını koruyacağız" - Göztepe Haberleri

        Mehmet Sepil'den açıklama: "Göztepe'nin hakkını koruyacağız"

        Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı saldırı olayını değerlendireceklerini ve Göztepe'nin haklarını koruyacaklarını belirtti. Sepil, olayların detaylı inceleneceğini ve gerekirse özür dileneceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:51 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:51
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        "Göztepe'nin hakkını koruyacağız"
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        Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili olarak, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç sırasında deplasman tribününden protokol tribününe doğru gittiği sırada yaşananları değerlendireceklerini ve ne olduğunu anlamaya çalışacaklarını belirterek, "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak." ifadelerini kullandı.

        Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını kaydeden Sepil, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

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