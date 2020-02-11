18 Süper Lig ekibi arasında toplantıya katılmayan tek kulüp olan Fenerbahçe'nin bu kararıyla ilgili konuşan Sepil, "Ali Koç beni arayarak şu ortamda toplantıya katılmamalarının daha doğru olacağını, toplantının selameti için bunun daha iyi olacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

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