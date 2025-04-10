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        Haberler Gündem Güncel Mehmet Sekmen'e anjiyo yapıldı | Son dakika haberleri

        Mehmet Sekmen'e anjiyo yapıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e anjiyo yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:47
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        Mehmet Sekmen'e anjiyo yapıldı
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sekmen'in sabah saatlerinde tedbir amaçlı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Sağlık durumu gayet iyi olan Sayın Başkanımız bu akşam itibarıyla hastaneden taburcu olmuştur. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Sayın Başkanımızın selamlarını siz kıymetli hemşehrilerimize iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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