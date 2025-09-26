Mehmet Şef açıkladı: MasterChef Çağatay elendi mi? MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşında?
MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, her geçen gün tansiyon yükseliyor. MasterChef'in son bölümünde Çağatay, şeflerin değerlendirmesini dinlememesi balkondaki arkadaşlarıyla sohbet etmesi sonucunda Mehmet Şef'in sert uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan olay sonucunda Mehmet Şef, Çağatay'ı stüdyodan çıkmasını istedi. Yarışmacı stüdyo terk ederken, Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğü görüldü. Peki, "Masterchef Çağatay diskalifiye mi oldu? Masterchef Çağatay kimdir?" İşte detaylar...
- 1
MasterChef'in yeni bölümüne Mehmet Şef ile Çağatay'ın kavgası damga vurdu. İkili arasındaki tartışmayı güçlükle sakinleştiren yarışmacılar, Çağatay'ı stüdyonun dışına çıkardı. Yaşanan olay, "Masterchef Çağatay elendi mi, diskalifiye mi oldu? Masterchef Çağatay kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularını beraberinde getirdi. MasterChef Çağatay'ın yarışmadaki durumuna Mehmet Şef karar verdi. İşte ayrıntılar...
- 2
MASTERCHEF ÇAĞATAY MEHMET ŞEF İLE NEDEN KAVGA ETTİ?
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında, Çağatay'ın Mehmet Şef ile sözlü bir tartışma yaşandığı görüldü. Mehmet şef Çağatay'a "Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıya, çık dışarı yeter ya! "diyerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu.
- 3
ÇAĞATAY MASTERCHEF'DEN ELENDİ Mİ?
MasterChef'te Çağatay, yaşanan olay yüzünden başta Mehmet Şef olmak üzere, tüm ekipten özür diledi. Mehmet Şef konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Senin gibi genç bir adamın hayallerinin yarı yolda bırakmak istemem. Böyle bir genç bir adamın hayallerine niye ket vurayım. Ben affederim." dedi.
Bu açıklama ile Çağatay yarışmaya devam etti.
- 4
ÇAĞATAY DOĞANOĞLU KİMDİR?
Sezonun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Çağatay, 27 yaşındaki doğma büyüme İstanbullu olduğu bilirken Finike bağlantısı olduğu da söyleniyor. Doğanoğlu’nun private chef olduğu biliniyor.
Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında. Liberya’da bir madende aşçılık yapan Doğanoğlu’nun 50 kişiye günlük yemekler hazırladığı biliniyor.