19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hurdacılar Sitesi'nde düzenlenen toplantıda AK PartiAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Toplantıda kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Bizim toplumumuzun temel direği, ana direği bana göre esnaflardır. Allah elimizden almasın, tabii onların yanında kimler olacak, işçinin sendikası var, memurun da 657'si var. Esnafın kimi var? Kimsesi yok ama bu dünyada da onların elinden tutacak birisi lazım, yol gösterecek birisi lazım, işlerini geliştirecek birisi lazım. Naçizane yıllardır belediye başkanlığı yaptım. Bütün esnaf odası başkanlarında cep telefonlarım vardı. Site mi kurulacak ben baş tutarım. Kooperatif mi kurulacaklar ben baş tutarım. Ev mi yaptıracaklar, arsayı ben bulurum, TOKİ ile ben görüşürüm. Niye? Esnafların yanında olmak lazım" diye konuştu.
CHP'den borçlu bir belediye devraldığını belirten Özhaseki, devir aldıktan sonra alt ve üst yapıları düzenleyerek, kasası dolu bir belediye bıraktığını söyledi. Belediye başkanlığının yarısının hizmet, yarısının ise insan ilişkisi olduğunu anlatan Özhaseki, "Sokağa çıkıp akşama kadar sırnaşıp gezen belediye başkanları, 'eyvallah' diyerek geziyorlar. Sonuç, o beldeler geriye gidiyor, yazık oluyor" dedi.
Yenimahalle'de önceden bazı sıkıntıların yaşandığını anımsatan Özhaseki, "Bir belediye başkanı gelip, bir şeyler üretmiş ama insan ilişkilerini de öldürmüş. Bir sürü insanın bedduasını almış. Yav bedduasını almış, ne demek beddua almak ya, esnaf arkadaşlardan ne istiyorsunuz siz ya. Gece gündüz yanında durup koluna gireceksiniz siz esnafların, her işinde yanında olacaksınız esnafların, daraldığında size başvuracak esnaflar. Böyle bir güven verecek. Ceza, ne cezası ya? Esnafa ceza mı yazılır ya, böyle bir şey var mı yani, ne yapıyor vatan hainliği mi yapıyor" şeklinde konuştu.
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