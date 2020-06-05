TFF 1. Lig'de ikinci sırada yer alan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, 19 Haziran’da başlayacak lig öncesinde iç sahada maçlarını oynayacakları Kazım Karabekir Stadı’nda incelemelerde bulundu. Yardımcı antrenörlerden Veysel Cihan ile birlikte stadı gezen Özdilek, tesis amiri Yakup Çiltaş’tan bilgi aldı. Saha zeminini oldukça beğenen deneyimli teknik adam, görevlilere bu önemli çalışma için teşekkür etti.
Deneyimli teknik adam Mehmet Özdilek, korona virüs tedbirleri kapsamında Kazım Karabekir Stadı’nın diğer birimlerinde de incelemelerde bulundu.
Özdilek, hedeflerinin kısa vadede Erzurumspor'u hak ettiği yere getirmek olduğunu belirterek, el birliği ile takımı Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi. Özdilek, "BB Erzurumspor'un yeri Süper Lig ve bizim de hedefimiz takımı oraya taşımaktır. Bunun için buradayız. İnanmış bir camia, teknik heyet ve oyuncu grubuyla birlikte iyi bir oluşum var. Zaten 28 hafta yani yüzde 80'ini ilk 2'de devam ettirmiş Erzurumspor var. Önümüzde son 6 hafta var. Kolay olmayacak ama rakiplerimiz için de kolay değil. Bunu başarabilecek kalitemiz var. Biz hem zihinsel, hem fiziksel olarak oyuncularımızı bu başarıya odaklamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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