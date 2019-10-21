21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk devrede düşündükleri ile uyguladıkları arasında zaman zaman farklılıklar yaşadıklarını söyledi.
Saha içerisindeki bazı alışkanlıklardan kurtulmak için biraz zaman ihtiyacı olduklarını ifade eden Özdilek, "Çünkü daha önceki organizasyonda geçmişte daha geniş alanda oynama felsefesine sahip olan takımdan daha dar alanda oynama düşüncesine geçeceğiz. Onun için biraz zaman var. İlk yarı beklediğimizin altında bir oyun anlayışımız vardı. Ona rağmen rakibe pozisyon vermedik." diye konuştu.
Mehmet Özdilek, ikinci golü ayaklarındaki topu kaptırarak yediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Bu golle ile çok net söyleyeyim. Gollerde bir çizgi çizilmesi gerekiyor. Çizgi çizildi mi çizilmedi mi bilmiyorum. Görüntüye bakıyorum resmen yediğimiz ikinci gol ofsayt. Ama ona rağmen oyuna müdahil olma adına oyuncularımın oyunundan memnunum. Biraz birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Kolay değil. Bu ligin en fazla koşan ve topa sahip olan takımına karşı oynadık. Onun için biz çalışacağız. Evet kaybettik üzüntülüyüz. Ama lig devam ediyor. Bugün itibarıyla maçtan çıkartacağımız dersler var. Kazansaydık da dersler çıkaracaktık. Önümüze bakacağız."
Özdilek bundan sonra daha çok çalışarak, anlayışını oyuncularına anlatmaya çalışacağını sözlerine ekledi.
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