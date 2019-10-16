Başkan Ali Çetin, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü yapılacak Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Camia olarak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını, sarı-lacivertli ekibi yenerek yeni bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Çetin, "Mehmet Özdilek hocamızla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Takımımız günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor, Fenerbahçe'yi yenecek güçte bir takım. Tek bir amacımız var, o da 3 puanı almak." diye konuştu.

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe'ye karşı son 10 maçta galibiyeti bulunmayan Denizlispor, rakibiyle 39. randevuya çıkacak.

Rakibini en son 2004-2005 sezonunda 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile ligde 10 yıl sonra Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Denizlispor, Süper Lig'e (Eski adıyla Birinci Futbol Ligi) yükseldiği 1983-1984 sezonundan itibaren Fenerbahçe karşısında çıktığı 38 maçta 4 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı, 9 maç ise berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin attığı 87 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

Yeşil-siyahlılar, iç sahada da rakibine karşı üstünlük kuramadı. Fenerbahçe ile evinde 19 maça çıkan Denizlispor, bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 7 beraberlik aldı, 8 maçta ise mağlup oldu. İç sahada oynanan bu müsabakalarda yeşil-siyahlı takım karşı kalede 17 gol buldu, Fenerbahçe ise 25 golü filelere gönderdi.

Yeşil-siyahlılar, 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında sahasında oynadığı ve 2-0 kazandığı maçın ardından, sarı-lacivertlilerle yaptığı 10 maçtan 7'sini kaybetti, 3'ünde de berabere kaldı.



2005-2006 sezonunun son haftasına averajla lider giren Fenerbahçe, Denizlispor ile 1-1 berabere kalınca şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Denizlispor ile Fenerbahçe arasında ligde oynanan son 10 maçta şu sonuçlar ortaya çıktı:

2005-2006: Fenerbahçe-Denizlispor 6-2, Denizlispor-Fenerbahçe 1-1

2006-2007: Denizlispor-Fenerbahçe 0-0, Fenerbahçe-Denizlispor 2-2

2007-2008: Denizlispor-Fenerbahçe 0-1, Fenerbahçe-Denizlispor 4-1

2008-2009: Denizlispor-Fenerbahçe 0-1, Fenerbahçe-Denizlispor 1-0

2009-2010: Denizlispor-Fenerbahçe 0-2, Fenerbahçe-Denizlispor 3-1



