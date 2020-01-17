Maçla ilgili söyleyecek çok bir şeyin olmadığını aktaran Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibi ve hocayı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte ona başarılar diliyorum. Maçın kırılma anı oyunun başında Kamil Ahmet'in Zeki'ye yaptığı pozisyon. Bunun tartışılacak hiçbir şeyi yok. Orta hakem görmeyebilir ama VAR'daki arkadaşımız nasıl görmez merak ediyorum. Yüzde 1-2 tartışılacak pozisyon olsa hiç konuşmayacağım ama bu oyunun gidişatını engelledi. Oyun içinde gel gitler, zaman zaman hükmettiğimiz dönemler oldu. Seyredenlerin keyif aldığı müsabaka oldu. İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik. Bunun rövanşı var. Orada neler yapabiliriz ona bakacağız. 3 gün sonra lig başlıyor. Zorlu Galatasaray deplasmanında başlayacağız. Her iki takıma da başarılar diliyorum."