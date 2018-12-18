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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ersun Yanal'la ilk maçına çıkan Fenerbahçe karşısında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 90+2'nci dakikada attığı golle 2-2'lik beraberliği aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek maç sonrasında açıklamalar yaptı. Özdilek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Düşündüklerimizle uyguladıklarımız arasında ilk devre ile ikinci devre arasında siyahla beyaz kadar fark var. İlk devre rakibe uzak oynadık, kenarları kullanamadık. Bizle alakası olmayan bir oyunla sahada durduk"
"İkinci yarıda değişiklikler ve konuşmalarımız, erken gelen gol bizi başka noktaya taşıdı, Fenerbahçe'yi demoralize etti. İkinci yarı bizim karakteristik özelliklerimizi ortaya koyduk. Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak moral ve güven açısından bizi ileri taşıdı"
"Ligde artık kolay maç yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir atmosferden geri dönüş yaparak çıkmak, galibiyet kadar değerliydi. İkinci yarı daha biz gibi oynadık, bu da bizi skora taşıdı"
BASIN TOPLANTISI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmeleri dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda 2-2 biten 16. hafta mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdilek, çok enteresan bir maç oynadıklarını aktararak şunları kaydetti:
"Hocası değişmiş, seyircisiyle bütünleşmiş bir takıma karşı oynadık. İlk devre düşündüklerimizin hiçbirini yapamadık. Ersun hocanın daha ofansif bir kadroyla sahaya çıkacağını tahmin ediyordum. Bu oyunda ikinci toplar önemliydi. İlk yarı hiçbirini kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık, rakibe uzak oynadık. Devre arasında oyuncularıma 'Maç kaybedebiliriz ama böyle kaybetmek bize ters gelen bir yapıdır.' dedim. İkinci yarı değişikliklerimiz de bizi pozitif etkiledi. Erken gol rakibi ve taraftarı paniğe itti. 2-1'den sonra oyunun içine girdik. Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak güven ve gelecek açısından bizim için ümit vericiydi. Maç 0-0 bitse bu kadar mutlu olamayabilirdik. Rakibimizle puan olarak aynı şartlarda oynadık ve bu da bizi baskıya soktu. İç saha, dış saha bizim için farketmiyor. Gönül galibiyeti isterdi."
Mehmet Özdilek, "Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?" ve "Fenerbahçe kümede kalma yolunda rakibiniz mi?" sorularına, "Yok. Fenerbahçe çok köklü, tarihi olan bir kulüp. Bulunduğu durum insanları aldatmasın. Bu seneki sıralama büyük takımların performansıyla böyle oldu. Çok dalgalanma var ligde." cevabını verdi.
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