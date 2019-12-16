Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Özdilek, "Deplasmanda lideriz, en fazla puan toplayan takımız biziz... 1-0 geriden gelip, 2-1 maçı çevirmek, güven ve oyun ile alakalı... Her geçen gün mücadele gücü yükselen bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Çok önemli bir müsabakadan altın değerinde 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Lig ikincisi Başakşehir ile aralarında 6 puan olduğu hatırlatılan Özdilek, hedefleri sorulunca, "Hedefimiz alabildiğimiz tüm puanları almak." cevabını verdi.