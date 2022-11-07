Mehmet Öz: ABD'de Trump'ı destekleyen Cumhuriyetçi senatör adayı

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ABD’de katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Mehmet Öz, yarın yapılacak ara seçimlerde Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçilerin senatör adayı olarak yarışıyor.

Dünyanın en ünlü sunucularından olan Oprah Winfrey’nin “ABD’nin doktoru” olarak tanıttığı Öz, kendi programıyla da çok sayıda Emmy ödülü kazandı.

Trump’ın destekçisi olarak başladığı siyaset kariyeri ise tartışmalı bir şekilde ilerliyor.

Öz silahla ateş ettiği bir reklam filmi yayımlayarak, silah taşıma ve kullanma hakkını savunacağını belirtmiş; bu tavrı tepki çekmişti.

ABD'nin ünlü sağlık programı Dr. Oz Show'un sunucusu Öz, Senato'ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.

Yıllarca cerrah olarak çalıştığı Columbia Üniversitesi’nden emeritus profesör unvanını alan Öz, ABD’de göçmen bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babası da cerrah olan Öz, Harvard Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra genel cerrahi alanında eğitimini ve çalışmalarını sürdürdü.

2005 yılında yazdığı kitabının sürükleyici ve eğlenceli bir dile sahip olması nedeniyle ilk olarak Oprah Winfrey’nin programında televizyona çıkmaya başlayan Öz, daha sonra kendi televizyon ve radyo programlarını sundu.

Öz’ün televizyonda bu kadar çok ilgi çekmesinin başında alternatif tıbba, hipnoz, meditasyon, akupunktur gibi Batı tıbbının şüpheyle yaklaştığı yöntemlere önem vermesi yer alıyor.

2014 yılında Öz, kilo vermek için tartışmalı bazı ürünleri tavsiye etmesi nedeneiyle Senato’da ifade verdi.

Aynı yıl British Medical Journal dergisinde yayımlanan bir makale Öz’ün iddialarının yüzde 54’ünün ya bilimsel bir kanıta dayanmadığını ya da bilimsel kanıtlarla çeliştiğini ortaya koydu.

Öz ise iddialarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini savundu.

Oprah Winfrey, Demokrat adayı destekliyor

Amerikan yönetiminin koronavirüs salgınınıyla mücadele yöntemlerini eleştiren Öz, “bu sorunları düzeltmek ve şifa bulmayı sağlamak” amacıyla senatör aday adayı olduğunu açıkladı.

Trump’ın desteğini almasının ardından Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania eyaletinin senatör adayı olarak seçilen Öz, Demokratların adayı John Fetterman’a karşı mücadele ediyor.

Yıllarda televizyonda tıbba dair verdiği tavsiyelerin yanı sıra cerrahlık mesleğine de devam eden Öz, 37 yıldır evli.

Dört çocuğu ve dört torunu var.

2000’li yıllarda dünyanın en etkili isimleri listelerine giren Öz, göçmen bir ailenin çocuğu olarak ailesinin ABD’de ayakta kalmak için zorlu bir mücadele verdiğini, babasının bir göçmen olarak pis yerlerde uyumak zorunda kaldığını anlatıyor.

Bu zorlukları görerek büyüdüğü, doktor ve televizyon sunucusu olarak halkla iletişim halinde olduğu için ABD’yi “iyileştirecek ve kutuplaşmış ülkeye çareyi getirecek” bir isim olduğunu savunuyor.

Öz’ün kampanyasında vurguladığı konuların başında yüksek enflasyon ve artan suç oranı var.

“Doktorlar bir şeyleri düzeltir. Ben de kalpleri düzelttim ve her biri için mücadele ettim” diyen Öz, ABD BaşkanI Biden’ın ekonomik politikalarını eleştirerek “Çin’e karşı çıkması ve enerji bağımsızlığı için mücadele etmesi” gerektiğini öne sürüyor.

Yıllarca Mehmet Öz’e destek veren ancak Demokrat Parti'ye yakınlığ

lığıyla bilinen Oprah ise Demokratların adayı John Fetterman’ı desteklediğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise eleşrtirdiği Öz’ü "bir satıcıya" benzetmiş ve onun için "Seçilmek için her şeyi yapabilir ve söyleyebilir” demişti.