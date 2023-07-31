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        Haberler Magazin Mehmet Nuri Ersoy: Gerekenleri yapıyoruz

        Mehmet Nuri Ersoy: Gerekenleri yapıyoruz

        'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümününden bazı sahnelerin çekimleri için filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, ekibiyle birlikte Kapalıçarşı'da gizlilik sözleşmesi içinde incelemelerde bulunmuştu. Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından biri, dükkânına ait kamera kayıtlarını sosyal medyada yayımlayınca Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle İstanbul'dan ayrılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 14:26
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        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
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        Tom Cruise'un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünün bir bölümünün çekimleri için filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, ekibiyle birlikte 23 Temmuz Pazar günü Kapalıçarşı'da incelemelerde bulunmuştu.

        Christopher McQuarrie, keşif incelemesinin basına sızmaması adına, Kapalıçarşı yönetimiyle gizlilik anlaşması yapmıştı.

        Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak Christopher McQuarrie ile ekibine açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

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        Ne var ki ertesi günü Kapalıçarşı esnaflarından biri, dükkânına ait kamera kayıtlarını sosyal medyada yayımlayınca Christopher McQuarrie, gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle İstanbul'dan ayrıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

        Habertürk'ün ortaya çıkardığı bu gelişme, gündem oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladığı basın toplantısında gelen soru üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaparak bakanlık olarak işin takipçisi olduklarını, filmin çekimlerinde İstanbul'un da olması için gerekenleri yaptıklarını söyledi. Ersoy, bu konuda şunları söyledi: Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz. Biz bakanlık olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz, dünyayla rekabet eder hale getirdik. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz” diye konuştu.

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