Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tekfur Sarayı Müzesi'nde düzenlenen İstanbul Craft Week etkinliğini ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Ersoy, İstanbul'un turizm açısından bir marka şehir olduğuna dikkat çekerken çok kısa süre içinde Müze Kart'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kültür, sanat, tarih ve arkeoloji alanlarında yapılacak çalışmalardaki artışın İstanbul'un marka değerini de yükselteceğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

Belediyenin kendi bütçesiyle bazı müzelerin restorasyonuna katkı sağladığını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, "Yol ortağımız belediyelerle birlikte bu çalışmaları daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Sonuçta ilin yönetiminden belediye sorumlu olduğu için tescilli binaların, tarihi yapıların ve turizm cazibe noktalarının, belediye ile birlikte Bakanlığımızın görüşleri alınarak geliştirilmesi en doğru yöntem. Biz bunun ikinci aşamasını da geliştireceğiz. Buraların ziyaretçilere sunum aşamasında da tek kartlı Müze Kart sistemini belediye müzelerinde de hayata geçireceğiz" dedi.

Tekfur Sarayı Müzesi'nde yer alan cam ve çini eşyalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra restorasyon aşamasında bulunan Anemas Zindanları'na giderek incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada şunları söyledi: İstanbul çok önemli. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri yani her 3 turistten biri İstanbul'a geliyor. Buradan da Marmara Bölgesi ile yakın bölgelere dağılıyor. Dünyanın en büyük ve en çok noktasından direkt sefer düzenleyen havalimanının da İstanbul'da açılmış olmasıyla, potansiyeli çok daha arttı. Açıkçası 2023 hedeflerimize ulaşmamızda da en iyi, en etkili silahlarımızdan biri olacak diye düşünüyorum."

Müze ziyaretçi sayısında geçen yıl çok ciddi bir artış yakalandığına değinen Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl yüzde 30'luk bir artışı hedeflediklerini belirterek bu konuda "Hem müze ziyaretçi sayıları hem tüm müzelerden elde ettiğimiz gelirler artıyor. Bu bağlamda, müzelerimize daha çok yatırım yapma şansımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Müzeler için ciddi bir tadilat bütçesi belirlediklerini anlatan Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirlerini artırmak amacıyla, konaklama dışı harcaması yüksek gelir grubundan turistleri ülkemize çekmenin önemine dikkat çekti. Yüksek gelir grubunda yer alan turistler için keyifle harcama yapabilecekleri ortamlar oluşturmak gerektiğini belirten Ersoy, müzelerin bu türden ortamların başında geldiğini söyledi.



