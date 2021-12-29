Bakan Ersoy, Bebek'te

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

İş insanı Doğan Gündoğdu ile yemek yiyip, sohbet eden Bakan Ersoy, ardından şahsi aracına binerken görüntülendi.

Mehmet Nuri Ersoy, muhabirlerin görüntü almasına ise tebessüm ederek karşılık verdi.