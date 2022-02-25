Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatrocularla toplantı gerçekleştirdi. Ardından basın açıklaması yapan Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için özel bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu Mert Fırat, Volkan Severcan, Ahmet Yenilmez ve Süha Uygur da katıldı.
Mehmet Nuri Ersoy, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için özel bir çalışma yaptık. Türkiye’nin 81 vilayetinde hem devlet tiyatroları, hem de özel tiyatrolarla dolu dolu iki gün geçirmeye karar verdik. Özel tiyatrolarını sergilemek isteyenler bize başvuru yaptı ve toplam 385 başvuru oldu bunların içerisinden 86 tanesini seçtik. 17 tanesi çocuk tiyatrosu, 69 tanesi normal tiyatro jürimiz tarafından seçildi. 26-27 Mart’ta devlet tiyatroları ile birlikte performans gerçekleştirecekler. Bu 2 gün içerisinde devlet tiyatrocuları ile birlikte toplam 198 performans gerçekleştirilecek. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 28 Mayıs’ta başlıyor. Başkent Kültür Yolu ile beraber iki festival aynı anda yapılacak. Bu festivallerde tiyatroların geniş şekilde yer almasını istiyoruz. Özel tiyatrolarımızın salonlarına enerji desteği vereceğiz. Covid-19 pandemisinde ağırlıkta olarak can kaybı 65 yaş üzerinde olduğu için tiyatro yapısı gereği maskesiz ve sosyal mesafeye uygun olmadığı için bu karar alındı. Bu geçici bir uygulama vaka sayıları da aşağı doğru iniyor. 1 Mayıs’a kadar herhalde bu uygulamaya son verilecek diye düşünüyorum. Zaten bizde kadrolu olan 60 yaş üstü oyuncularımıza da çok nadiren izin veriyoruz. Ama 1 Mayıs’a kadar bu uygulama devam edecek, vaka sayılarının aşağı düşmesiyle tekrar eski uygulamaya dönülecek" dedi.
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