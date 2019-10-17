17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Harekatta görevli güvenlik güçlerinin zafere ulaşmasını dileyen Kasapoğlu, terörle mücadele konusunda dünyaya örnek olan Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'nda önemli mesafe katettiğini vurguladı.
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin ( UEFA),A Milli Takım oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına yönelik şu ifadeleri kullandı:
"İdeolojilerden, siyasetlerden, aidiyetlerden bağımsız olarak milletçe bir ve beraber olmanın çok önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük, hep birlikte izledik. Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz. Bu yüzden her alanda başarmaya, her alanda çalışmaya, bir günümüzün bir sonraki günden daha ileride olmasına gayret edeceğiz."
Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, bundan sonra da mazlumlara el uzatma konusunda aynı anlayışla devam edeceklerini belirtti.
"GENÇLERİMİZİN HAYALLER KURMASINDAN YANAYIZ"
Gençlerin insanlığın geleceği için kültürde, sanatta, sporda lokomotif güç olacaklarına inandığını ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin çok daha iyi işler yapacaklarına inandıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güveninin çok fazla olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Gençlerimizin hayaller kurmasından ve bu hayallerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmelerinden yanayız. Hayal ve çaba birlikte olduğu müddetçe Allah'ın bize muvaffakiyet nasip edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, başta spor tesisleri olmak üzere gençleri zihnen ve ruhen daha sağlıklı geliştirmeye yönelik imkanlarının bulunduğunu kaydetti.
Bakanlık olarak, özellikle üniversite öğrencilerinin yanında olmaya gayret ettiklerine değinen Kasapoğlu, "Üniversitelere açtığımız gençlik ofisleri bizler için çok önemli. İnşallah gerek Bursa Teknik Üniversitesinde gerek Uludağ Üniversitesinde açıp Bursa'daki gençlerimizin ayağına gitmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının öğrencilerin barınması noktasında yoğun çaba harcadığını, beş yıldızlı otel niteliğinde yurtları hizmete aldıklarını anımsattı.
Sporda yapılan yatırımların başarı olarak döndüğünü dile getiren Kasapoğlu, milli sporcuların başarılarının artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de üniversitenin genel durumu ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Kasapoğlu, daha sonra üniversitede öğrenciler tarafından kurulan kulüplerin çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi. Drone gösterisini izleyen Kasapoğlu, BTÜ'nün yeni hizmet binasının temelini attı.
Akademik yıl açılış törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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