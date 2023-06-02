Mehmet Güllüoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Güllüoğlu hangi görevlerde bulundu ve mesleği nedir?

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Mehmet Güllüoğlu'nun hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu sorgulamaları hız kazandı. Mehmet Güllüoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. İşte, "Mehmet Güllüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ile Mehmet Güllüoğlu hakkında merak edilen bilgiler...

MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Mehmet Güllüoğlu 1982 senesinde Konya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı ve ardından ise doktor olarak çalışmaya başladı.

İnsani Sağlık Yardımları, Aile Hekimliği, AB projeleri gibi birçok eğitim programlarını başarıyla bitirdi. Mehmet Güllüoğlu birçok sivil toplum kuruluşuyla beraber yardım projelerine dahil oldu. Ürdün, Mısır, Filistin, Lübnan, Suriye, Somali, Katar, Kenya gibi ülkelerde gönüllü olarak doktorluk yaptı.

Yeryüzü Doktorları Derneği ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde yönetici olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı'nı tamamladı. 2013 senesinde Türk Kızılayı'nın genel müdürlüğüne getirildi.

Türk Kızılayı'nda görevli olduğu sürede Güllüoğlu Göç Hizmetleri Müdürlüğü gibi birçok projenin hayata geçirilmesinde görev aldı. Güllüoğlu 2017 yılında AFAD Başkanlığı'na getirildi. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olan Güllüoğlu, 2020 yılında Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi olarak atandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut