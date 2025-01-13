Kızı, Edip Akbayram'ın vefat ettiği iddialarını yalanladı
Edip Akbayram'ın vefat ettiği iddialarını, Kızı Türkü Akbayram yalanlayarak, babasının sağlık durumunun her geçen dakika daha iyiye gittiğini açıkladı
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Evinde düşerek iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Geçirdiği yaklaşık 1 saat süren ilk ameliyatın ardından tekrar yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.
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Bir operasyon daha geçiren Edip Akbayram'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Ancak son saatlerde sosyal medyada ünlü sanatçının vefat ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Bu iddiaları, kızı Türkü Akbayram yalanladı; "Sağlık durumu her geçen dakika iyiye gidiyor. Yarın uyandırılması bekleniyor."