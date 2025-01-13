Bir operasyon daha geçiren Edip Akbayram'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Ancak son saatlerde sosyal medyada ünlü sanatçının vefat ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu iddiaları, kızı Türkü Akbayram yalanladı; "Sağlık durumu her geçen dakika iyiye gidiyor. Yarın uyandırılması bekleniyor."